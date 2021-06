Gabon: le Parti du Réveil Citoyen en rentrée politique ce 26 juin 2021

A un peu plus de 2 ans des prochaines élections, les états majors des partis politiques semblent commencer à s’activer pour préparer ce scrutin crucial. C’est le cas du Parti du Réveil Citoyen qui animera un point de presse ce samedi 26 juin 2021 dans le cadre de sa première rentrée politique officielle.

Après l’obtention de son récépissé définitif délivré par le ministère de l’Intérieur en mai 2021, cette formation politique entend investir désormais le terrain. C’est dans cette optique que ce parti dirigé par Thérence Gnembou Moutsona échangera à bâtons rompus avec la presse nationale et internationale ce samedi 26 juin.

Si pour l’heure aucune information sur les sujets qui devraient être évoqués durant cette rencontre ne filtre, il est indéniable qu’elle sera l’occasion pour cette formation politique de décliner sa vision politique. « Nous voulons porter une nouvelle manière de faire de la politique (…) en donnant la parole aux citoyens dans une démarche bottom-up, pour faire émerger du terrain des idées concrètes et construire ensemble le Gabon de demain », avait déjà confié le président de ce parti.

Il faut souligner que cette formation politique rassemble plusieurs membres de la société civile engagée. En effet, outre l’homme d’affaires Thérence Gnembou Moutsona, le PRC rassemble des membres de la société civile engagés dont Jean-Rodrigue Eyene Mba, Docteur en philosophie et analyste en économie du développement, Emmanuelle Nguema Minko, Docteur en socio-anthropologie politique et syndicaliste, fondatrice de l’ONG Action pour le Gabon, ou encore Paul Aimé Bagafou, ingénieur, Ancien Secrétaire Général de l’Organisation Nationale des Employés du Pétrole (ONEP) et Président-fondateur de l’ONG Solidarité numérique.