Gabon: le parlement proroge l’état d’urgence sanitaire de 45 jours

Après avoir été entériné lors du conseil des ministres du vendredi 10 décembre dernier, l’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ce lundi 14 décembre 2020, la prorogation de l’état d’urgence sanitaire pour une période de 45 jours. Conséquences, les Gabonais devront passer ces fêtes de fin d’année chez eux.

C’est sans grande surprise que le parlement a tamisé ce lundi 14 décembre 2020 le faible optimisme d’une frange de la population qui espérait encore vivre l’euphorie habituelle des fêtes de fin d’année. Présenté, évalué puis entériné en conseil de ministres le 10 décembre dernier, le Parlement gabonais a finalement voté en faveur de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire.

Sénateurs et députés ont donc adopté pour 45 jours supplémentaires le projet d’Ordonnance portant prorogation des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19, conformément à la loi n° 003/2020 du 11 mai 2020 fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires.

Les populations devront à cet effet, faire encore preuve de beaucoup de patience tout en respectant les mesures barrières en vigueur, avant de retrouver cette pleine liberté de se mouvoir. Laquelle, au regard des faits, ne semble pas conjuguer avec les priorités actuelles du gouvernement.