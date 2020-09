Gabon: le nouveau système de rémunération au coeur du conseil d’administration de la CPPF

Réunis ce jeudi 24 septembre à Libreville pour un conseil d’administration présidé par François Engongah Owono, le directeur général Ongollo Sorel et les administrateurs de la Caisse des Pensions et des Prestations Familiales des agents de l’Etat (CPPF) ont passé en revue les principaux sujets à l’ordre du jour. Parmi ces sujets, on retrouvait notamment le tumultueux projet de décret relatif à la prise en compte du NSR dans le calcul des pensions.

C’est dans l’optique d’évoquer à la fois l’ensemble des résultats du solde des cotisations sociales de l’exercice 2019, l’affectation de l’excédent budgétaire, le projet de décret sur la prise en compte du nouveau système de rémunération (NSR) dans le calcul des pensions et le réaménagement de l’organigramme, que les administrateurs de la Caisse des Pensions et des Prestations Familiales des agents de l’Etat (CPPF) se sont réunis ce mercredi.

Autour du PCA François Engongah Owono et du directeur général Ongollo Sorel, administrateurs et partenaires sociaux dont Joël Ondo Ella président de la Confédération syndicale des agents de l’administration publique, parapublique et privée (Cosynap), ont donc fait le tour de ces questions. Si l’application et l’opérationnalisation du nouveau système de rémunération (NSR) aux pensions des agents admis à la retraite après juillet 2015 était au centre des débats, le réaménagement de l’organigramme constituait également un point essentiel de ce CA.

Validant le fait qu’une partie du solde technique du compte des pensions soit utilisée pour l’opérationnalisation des activités de la CPPF, avec notamment la construction du siège de la CPPF, la réhabilitation et la modernisation des délégations provinciales ou encore la sécurisation du fonds d’archives des retraités, le conseil a donc entériné la réalisation d’études actuarielles en vue de la consolidation de la modernisation des régimes de retraite de l’Etat.

Avec en ligne de mire, de rendre la CPPF plus efficace, efficiente et moderne notamment dans son aspect « Sécurité Sociale », ce Conseil d’Administration a donc permis aux administrateurs de recentrer les objectifs de cette entité créée en 2014 par le décret n°0236/PR/MBCP. Toute chose devant permettre, « une meilleure rationalisation des activités de la caisse et des effectifs ».