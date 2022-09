Gabon: le nouveau design des feux tricolores des «Affaires étrangères», entre innovation et efficacité

Ecouter cet article Ecouter cet article

Depuis un peu moins de deux mois, les automobilistes empruntant l’intersection du boulevard Triomphal Omar Bongo et du boulevard de Léon Mba (ex boulevard de l’Indépendance), plus précisément sur le carrefour communément appelé « Affaires étrangères » ont pu constater l’installation de feux tricolores d’un genre nouveau. Un dispositif permettant la régulation du trafic routier sur cet axe et qui présente un avantage indéniable puisque l’ensemble de la structure change de couleur en fonction du sens de passage avec en plus un chronomètre procédant à un compte à rebours.

Servant à réguler la circulation au niveau des intersections, les feux tricolores constituent un dispositif essentiel pour les automobilistes. Un dispositif qui parfois peut se présenter de façon innovante cassant les codes. C’est notamment le cas de ceux installés il y a quelques mois à l’intersection du boulevard Triomphal Omar Bongo et du boulevard Léon Mba, qui contrairement aux feux tricolores traditionnels, est doté de LED sur tout le pylône.

Il faut souligner qu’outre le pylône intégralement lumineux, le dispositif comporte également un système de compte à rebours, également appelé système de feux progressifs, un chronomètre procédant à un compte à rebours permettant d’estimer le temps restant avant le changement de statut du feu. Un avantage indéniable sur le plan sécuritaire, puisque l’automobiliste est contraint d’attendre la fin du compte à rebours pour démarrer en cas de feu vert par exemple.

Autres éléments avantageux pour ce type de dispositif, il constitue un plus en matière d’éclairage de cette intersection très fréquentée par les usagers, mais aussi permet d’embellir quelque peu et de mieux fluidifier la circulation qui avec les feux tricolores traditionnel, peut s’avérer difficile du fait de l’incivilité de certains automobilistes.

Toutefois, ce type de dispositif gagnerait à être installé également dans plusieurs autres intersections de la capitale à l’exemple de Nombakélé, STFO, Glass ou encore PK8. Même que ce projet aussi innovant qu’avant-gardiste devrait s’étendre dans d’autres grandes villes du pays qui sont déjà dotées de feux tricolores traditionnels, comme Port-Gentil.