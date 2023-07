Gabon : le nouveau Collège de la HAC désormais en fonction

Ecouter cet article Ecouter cet article

Neuf jours après sa nomination par Conseil des ministres, le nouveau collège de la Haute Autorité de la Communication (HAC) est entré en fonction ce 12 juillet 2023, à l’occasion d’une plénière ordinaire conduite par son président, Germain Ngoyo Moussavou. Une occasion pour le chef de cette institution de rendre hommage au chef de l’Etat, et de motiver ses collègues, dans un contexte marqué par l’organisation des élections générales.

C’est par une assemblée plénière ordinaire que les neuf membres du bureau de la Haute Autorité de la Communication ont pris leurs fonctions le 12 juillet 2023. Reconduit à la tête de l’institution après sa nomination en conseil des ministres en mars 2022, Germain Ngoyo Moussavou a tenu à rendre hommage au président de la République Ali Bongo Ondimba, pour la confiance portée sur son équipe et n’a pas manqué de souhaiter la bienvenue aux six nouveaux membres qui intègrent le bureau.

Après avoir rappelé aux conseillers leur responsabilité pour les cinq prochaines années, il les a invités au respect réciproque, à la solidarité et à l’efficacité, au service du pays. Il n’a pas manqué d’évoquer les scrutins électoraux à venir, en rappelant le rôle central de l’institution dans la régulation du traitement de l’information dans cette période particulièrement sensible.

Créée par ordonnance en février 2018 en remplacement du Conseil National de la Communication (CNC), cette autorité administrative indépendante a pour mission de réguler le secteur de la communication audiovisuelle, cinématographique, écrite, numérique et de la publicité. Elle est composée d’un président, et de conseillers membres. En février de cette année, la HAC a fait l’objet d’une réforme législative controversée, qui vient redéfinir ses missions et élargir le champ des sanctions.

Karl MAKEMBA