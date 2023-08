Gabon : le nouveau campus de l’IAI, une des promesses de 2016 non tenues d’Ali Bongo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans un piteux état depuis des années sous le regard de ses pays fondateurs, l’institut africain d’informatique (IAI) espère une cure de jouvence sous la coupole d’Ali Bongo Ondimba. En effet, le chef de l’État avait annoncé qu’il construirait un établissement tout neuf dans l’agglomération à Bikélé. Seulement, 7 ans après aucune brique.

Alors en proie à de graves difficultés de fonctionnement, l’institut africain d’informatique songeait à mettre la clé sous le paillasson. Seulement conscient de l’importance de cet établissement dans la formation supérieure aux métiers du numérique, le Chef de l’État Ali Bongo Ondimba avait cru bon de s’engager à le sauver.

Ali Bongo, presque visionnaire ?

Alors candidat à sa propre succession au sommet de l’État, Ali Bongo Ondimba livrait à la face du monde son ambitieux plan d’action, le 29 février 2016. 150 promesses devant enfin permettre le take off de notre pays vers l’émergence. Un septennat dit de la jeunesse qui allait très vite y croire. Normal venant du patron de l’exécutif.

« Je suis candidat à un nouveau mandat, pour garantir à notre jeunesse un avenir meilleur en lui permettant de recevoir une éducation et une formation adaptées aux besoins de notre développement », a-t-il indiqué. Ainsi naissait la promesse 49 sur la construction du nouveau campus de l’Institut africain d’informatique.

Où est le nouvel l’IAI promis en 2016?

C’est la question que se posent les étudiants et enseignants de cet établissement jadis fleuron de l’enseignement supérieur dans la sous-région Afrique centrale. Confrontés à des difficultés multiples et variées, ces derniers ne cessent de monter au créneau pour dénoncer ces conditions d’apprentissage exécrables.

Salles désuètes, dortoirs inhabitables, l’IAI n’est plus que l’ombre de lui-même. Pourtant, cette énième promesse classée dans les 92 non réalisées dans le bilan du second septennat d’Ali Bongo Ondimba 2016-2023, se présentait comme la clé de voûte. En ce sens que l’établissement serait réformé et outillés des moyens nécessaires pour devenir une école d’excellence.