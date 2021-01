Gabon: le nombre de cas actifs Covid-19 passe à 420

C’est un des chiffres clés rendus publics par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon (Copil-Coronavirus) ce vendredi 29 janvier 2021. Le nombre de cas actifs à la Covid-19 est passé en 48 heures de 346 à 420 soit une augmentation de 74 nouveaux cas.

La surveillance épidémiologique du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon a précisé dans son communiqué daté d’hier, parvenu à Gabon Media Time que « sur les 6 489 prélèvements effectués, nous avons enregistré 212 nouveaux cas positifs, soit un pourcentage de 3.3%».

Le Gabon connaît une hausse constante de cas positifs à la Covid-19 depuis la fin du 3ème trimestre de l’année 2020. De 190 cas positifs en octobre, le pays a connu 246 en novembre et 346 en décembre. Ce dernier vendredi du mois de janvier, la tendance haussière se poursuit. Le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus a annoncé que le nombre total de cas actifs était fixé à 420 sur l’ensemble du territoire.

L’Estuaire totalise 139 nouveaux cas positifs sur un peu plus de 6076 prélèvements. Ce qui porte à 185 le nombre de cas actifs. Cinq nouveaux cas positifs sur 216 prélèvements à Moanda. Ce qui porte à 19 le nombre total de cas positifs dans le Haut-Ogooué. La province du Moyen-Ogooué enregistre un nouveau cas sur 75 prélèvements et comptabilise un cas actif actuellement.



Port-Gentil a enregistré sur les 48 dernières heures 67 nouveaux cas positif sur près de 300 prélèvements. Un bilan qui porte à 215 le nombre de cas actifs dans la capitale économique. Une hausse de cas qui doit interpeller les autorités locales sur les flux des personnes et conduire les populations à redoubler de vigilance et à respecter de façon scrupuleuse les mesures de distanciation sociale et d’hygiène, utiles à limiter la propagation de la Covid-19.