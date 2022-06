Gabon: le nombre de candidats au bac en chute libre de 6 673 en 2 ans

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 14 juin dernier, les candidats au Baccalauréat session 2022 ont débuté les épreuves de cet examen sanctionnant la fin du cycle du lycée. Ainsi 23 032 vont concourir en espérant décrocher le précieux sésame. Des chiffres qui pourraient sembler énormes pourtant comparativement aux années 2021 et 2020, on note un déclin de 6673 apprenants. Un déplorable constat qui confirme une baisse de scolarisation au fil des années au Gabon.

A l’entame des épreuves du baccalauréat session 2022, la Direction générale des examens et concours a mis à disposition les chiffres faisant état du nombre de candidats. Ainsi, 23 032 se sont inscrits espérant décrocher le précieux sésame ouvrant pour certains les portes des études supérieures. Cependant, une comparaison des deux dernières années nous permet de constater un désintéressement de la jeunesse pour les études, favorisant ainsi la baisse du taux de scolarisation.

En effet, si on dénombrait 29 705 candidats pour l’année 2020 et 27 125 en 2021, pour la session 2022 on ne comptabilise que 23 032 inscrits au baccalauréat. Un déclin du nombre de participants qui nous amène à nous interroger sur les raisons d’un tel désintéressement. Serait-ce dû à un décrochage scolaire massif, le manque de moyens financiers ou de la recrudescence de la violence dans les établissements ? Laquelle ne rendrait plus ces zones d’apprentissage sécurisées.

Des chiffres qui interpellent et peuvent s’expliquer par le fait que cette année a fait l’objet de nombreuses perturbations dans le secteur de l’Éducation nationale. Avec une grève qui durant deux mois a entravé le bon déroulement des cours. Des statistiques que devrait prendre en compte le gouvernement afin de remédier à cette situation qui touche aussi bien les jeunes de la capitale gabonaise que de l’intérieur du pays.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris