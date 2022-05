Gabon: le «Mvët» désormais inscrit au programme de la Chaire des littératures et des arts africains

Ecouter cet article Ecouter cet article

Véritable source orale et diffuseur par excellence des savoirs littéraires dans la communauté Ekang qui couvre 6 pays d’Afrique centrale, le «Mvët», qui est à la fois l’épopée, le griot et l’instrument, vient d’être inscrit au programme de la Chaire littératures et des arts africains. Sise à Rabat au Maroc, cette chaire aspire à être un pôle structurant de la collecte, de la réévaluation et de la diffusion des savoirs littéraires et artistiques du continent.

Annoncée par le Roi Mohammed VI lors du 6ème sommet de l’Union européenne-Union africaine du 18 février 2022 à Bruxelles, la Chaire des littératures et des arts arfricains est passée de l’idée à la matérialisation. Si ce dernier, l’objectif visé était de « rétablir les coopérations culturelles, afin de relancer le secteur – véritable levier de rapprochement en Afrique, en Europe et entre l’Afrique et l’Europe », cette Chaire se présente comme un éloge au décloisonnement, à la valorisation et à la circulation du patrimoine culturel africain au sein du continent.

En mission universitaire au sein de l’Académie du Royaume du Maroc du 14 au 20 mai 2022, le Pr. Mathurin Ovono Ebè a porté haut la voix du Gabon dans son plaidoyer. Une cause qui a visiblement emporté l’assentiment des commissions chargées de définir les programmes de la Chaire. Puisqu’au-delà de mettre en exergue les écrivains, elle mettra en lumière « la polyphonie africaine à l’exemple des Chants arabes, Amazighs, Griots mandingues, Hainteny malgache, le Mvët et l’ensemble des contes africains, entre autres. Cela implique une vaste entreprise de traductions », est-il précisé.



Une inscription au prestigieux programme de la Chaire des littératures du continent noir qui devrait permettre de vendre davantage ce rite répandu au Gabon notamment dans la communauté Fang. Mais également au Cameroun, au Congo Brazzaville, en Guinée Equatoriale, en Centrafrique et à Sao Tomé et Principe. Une donne en phase avec cette Chaire se veut être « un espace de régénération, d’inclusion et d’ouverture. Elle se nourrira de l’extraordinaire diversité continentale et diasporique, de la puissance créatrice de cette diversité d’une aire culturelle d’exception ». Vivement que d’autres rites gabonais y soient inscrits.