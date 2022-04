Gabon: le Musée national hôte de la dernière étape de l’exposition du Concours national de la photographie

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Musée national servira de cadre du lundi 4 au vendredi avril à la dernière exposition du Concours national de photographie organisé par Amazing Gabon. Occasion pour le public et les curieux d’apporter leur soutien aux candidats présélectionnés en allant voter pour les photos qui ont retenu leur attention et de découvrir durant le dernier jour d’exposition, le lauréat dudit concours qui aura fait preuve de nombreux talents.

Après une série d’expositions et des descentes sur le terrain, notamment à Libreville et à Dubaï lors de l’Exposition universelle, la 1ère édition du concours national de photographie organisée par Amazing Gabon est en phase de connaître son épilogue. Ainsi, le Musée national servira de cadre à la dernière présentation qui aura lieu du 4 au avril prochain et permettra de dévoiler les lauréats ayant accédé aux plus hautes marches du podium.

Placé sous le thème « Faunes et flores du Gabon », l’événement sera rehaussé par la présence de nombreux officiels, les membres du jury mais surtout des différents participants au concours. Une dernière exposition qui permettra aux photographes qualifiés, qui sont au nombre de 19, d’acquérir le vote du grand public et de tirer leur épingle du jeu en décrochant les premiers prix. Une étape importante rendue possible grâce à l’apport de nombreux partenaires, notamment Afrijet, Food Plazza, la maison de Lulu, pour ne citer que ceux-là.

Une première édition qui marque la matérialisation du projet de Amazing Gabon de valoriser la biodiversité gabonaise à travers la vision des participants sur la faune et la flore qui les entourent. Pour rappel, pour le déroulement des votes, le public est invité à faire son choix dans les lieux où seront exposées les photos retenues. Au terme de ses expositions itinérantes, les lauréats seront désignés selon un ratio composé du choix du public et celui du jury d’experts en image.