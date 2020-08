Gabon: le mouvement Ecclesia conditionne le réveil du Gabon à l’arrivée au pouvoir de l’Homme qu’il faut

C’est à l’occasion des festivités commémorant l’accession du Gabon pays à la souveraineté internationale que le mouvement Ecclesia a effectué une sortie dans laquelle il a prêché le réveil du Gabon. Un réveil du Gabon qui selon le mouvement est astreint à certaines mutations comme celle impérieuse de mettre l’homme qu’il faut à la place qu’il faut.

Un discours prophétique, c’est en ces termes que l’on peut sans ambages, habiller la sortie des jeunes leaders du culte pentecôtiste réunis autour du mouvement Ecclésial qui ce 17 août à Libreville, ont plaidé pour un « un réveil économique, politique, social, et spirituel ». Un réveil en lequel ils croient fermement mais qui pour être effectif doit répondre à certaines conditions, certaines pesanteurs.

Dans son discours, le mouvement Ecclésia a rappelé cette logique conventionnelle née du fait de l’avènement d’une période faste, des moments de bonheur et des choses positives est d’ordinaire précédée d’une période brumeuse dont les nuages souvent sombres finissent par s’éclaircir. « L’histoire nous a toujours démontré que les ténèbres ne régneront pas toujours, et qu’après la pluie vient le beau temps », a affirmé un membre du mouvement Ecclésia dans un communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time.

« Relevons ensemble la tête et tenons-nous debout en brandissant le bouclier de la foi, et armons nous de force et de courage afin de sortir de cette bataille victorieux et reconstruire ainsi notre pays sur les bases de la justice et de l’équité, de l’amour et de la paix, du travail et de la prospérité, de la vérité et de l’intégrité parce que Gabonais nous sommes, Gabonais nous le resterons et qu’il n’existe aucun autre Gabon que celui dans lequel nous vivons ». Cette déclaration à travers laquelle transpire le « Gabon d’abord » est l’essence de l’espérance du mouvement de ces jeunes leaders. Un Gabon empreint de valeur morale noble et d’investissement collectif qui n’aura pour effet que de le faire prospérer.

Un message pour le Gabon de demain qui s’accompagne en outre d’une intercession de foi aux fins de matérialiser les changements à venir en dépit du contexte particulièrement complexe dans lequel évolue le pays à l’heure actuelle. « ayez la foi devant l’adversité, devant l’autoritarisme, devant l’injustice, devant l’inconstitutionnalité, devant la peur, ayez foi que Dieu n’a pas encore dit son dernier mot pour notre pays », a-t-on pu noter en plus de ladite déclaration.

Pour le mouvement Ecclesia, « De grands changements sont avenir et c’est ensemble, unis par la foi, que nous bâtirons cet édifice d’excellence ou il fera bon vivre, où la méritocratie, la diligence, l’amour du prochain, le partage, la paix, la justice, que nous chanterons à l’unissons l’hymne de la gloire du Dieu de notre pays le Gabon ».