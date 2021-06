Gabon: le Mouvement des jeunes modernisateurs à la conquête du 2ème arrondissement

C’est à l’occasion d’une rencontre avec les riverains du 2ème arrondissement de Libreville que le mouvement des jeunes modernisateurs a procédé à l’installation du bureau de la jeunesse du Rassemblement pour la Patrie et la modernité le dimanche 13 juin 2021. Occasion pour les représentants de rappeler aux sympathisants de ne ménager aucun effort pour la construction du pays.

Au sein du Rassemblement pour la patrie et la modernité, l’heure est à la redynamisation des troupes. Pour ce faire, une cérémonie d’installation de charges a été organisée pour les sympathisants du 2ème arrondissement. Occasion pour Sowa Akendengue, le délégué national de dresser le bilan d’activités menées mais aussi le bien fondé dudit parti composé essentiellement de jeunes.

Par la suite, le délégué national du Mouvement des jeunes modernisateurs, a rappelé la mission du président du RPM, Alexandre Barro Chambrier qui est de rassembler les sympathisants pour un essor du pays. « Nous avons été mandaté par le président du parti auprès des habitants du 2ème arrondissement de Libreville pour leur apporter un message de soutien et de détermination et leur demander de rester mobilisés. Mobilisés car l’affaire du Gabon est l’affaire de tous », a-t-il déclaré.

Au terme de la rencontre, Sowa Akendengue a procédé à l’installation du nouveau bureau du Mouvement des jeunes modernisateurs de l’arrondissement. « Les jeunes ont été très réceptifs à la vision du président et les échanges se sont bien déroulés avec cette jeunesse qui a demandé aux dirigeants du parti d’être plus proches d’eux » a-t-il fait savoir. Cette démarche vise à créer des leviers et des passerelles pour l’insertion des jeunes en politique et une meilleure prise en compte de leur avis.