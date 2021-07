Gabon: le ministre togolais de l’Environnement chez Ossouka Raponda

Le vendredi 02 juillet 2021, le chef du gouvernement Rose Christiane Ossouka Raponda a reçu en audience le ministre de l’Environnement et des Ressources forestières du Togo, Katari Foli-Bazi. Une rencontre qui avait pour objectif d’échanger sur l’expérience gabonaise en matière d’exploitation du bois et de protection des forêts.

C’est accompagné de son homologue gabonais, ministre des Eaux et forêts, de la mer et de l’environnement, le Pr. Lee White que le membre du gouvernement togolais a décliné à Rose Christiane Ossouka Raponda la volonté de son pays de bénéficier de l’expertise du Gabon en matière d’exploitation durable du bois, de création de valeur ajoutée et d’emplois dans la filière, ainsi que de protection des forêts.

Pour le premier ministre, chef du gouvernement gabonais, Rose Christiane Ossouka Raponda, le développement partagé et durable doit se faire dans une volonté de renforcer la coopération sud-sud entre le Gabon et le Togo, deux pays dont les chefs d’Etat Ali Bongo Ondimba et Faure Gnassingbé entretiennent des relations d’amitié.