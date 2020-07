Gabon: le ministre de la Santé fait le point sur l’aide à la riposte contre la Covid-19

C’est le vendredi 24 juillet 2020 que le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong s’est entretenu avec la représentante de la Banque mondiale et les autorités de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur la riposte contre la Covid-19. L’objectif était pour le nouveau membre du gouvernement de faire le point sur l’avancement de la facilité de 8 millions de dollars octroyée par la banque mondiale.

C’est dans l’optique d’évaluer l’impact et le déploiement de l’aide financière consentie par la Banque mondiale que le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a réuni les équipes de l’OMS le vendredi 24 juillet dernier. En effet, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a pu prendre le pouls de la réalisation de ce projet d’appui à la riposte contre la pandémie à Coronavirus au Gabon. « Nous sommes venus avec L’OMS faire le point avec M. le ministre sur la facilité Covid-19 que la Banque mondiale a fait au Gabon qui est d’environ 9 millions de dollars. Le ministre de la Santé a voulu s’enquérir de l’état d’avancement de ce projet et c’est donc la raison pour laquelle nous sommes avec l’OMS qui exécute ce projet pour le pays » a indiqué Alice Ouedraogo, représentante résidente de la Banque mondiale au Gabon.

Le nouveau membre du gouvernement a par ailleurs invité ses hôtes à ajuster les composantes dudit projet sur l’évolution de la situation épidémiologique. Il s’agira principalement d’allouer à nouveau les ressources disponibles pour anticiper et répondre aux besoins existants et futurs. Si les avancées du projet sont positives, le nouveau patron a émis le souhait que les objectifs soient réévalués. « Cependant la ministre a souhaité que certaines composantes soient revues car la situation épidémiologique du Gabon a évolué et donc les besoins ont eux aussi évolué. L’objet de cette réunion est de voir dans quelles mesures certaines des ressources pouvaient être affectées pour d’autres besoins » affirme Alice Ouedraogo.

Pour rappel, le projet de facilité Covid-19 consiste à soutenir la riposte d’urgence par l’acquisition des ambulances médicalisées avec l’équipement nécessaire pour transférer en toute sécurité les patients, d’équipements de protection individuelle pour les équipes de surveillance, le personnel du labo. A cela s’ajoutent l’établissement et équipement de deux nouveaux centres de diagnostic de laboratoire pour le diagnostic du covid-19 au Gabon, et le déploiement des ressources humaines compétentes.