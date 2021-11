Gabon: le ministre de la Santé fait le point du site covid-19 de l’ADL

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a effectué ce samedi 30 octobre 2021, une visite sur le site covid-19 de l’aéroport de Libreville (ADL). L’objectif était de s’imprégner de l’effectivité des travaux de réaménagement du site covid-19 destiné essentiellement au diagnostic des voyageurs internationaux.

Quelques jours seulement après l’annonce du gouvernement de l’augmentation des fréquences des vols internationaux par compagnie aérienne, le 27 octobre dernier, le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, est allé évaluer l’état d’avancement des travaux de réaménagement du circuit covid-19 mis en place à l’aéroport de Libreville à l’intention des voyageurs internationaux.

Le ministre a ainsi pu se rendre compte de l’aménagement des postes de prélèvement répartis en deux groupes. Il s’agit d’un post de tests antigéniques pour les voyageurs internationaux vaccinés contre le covid-19 et celui des tests PCR suivis d’une quarantaine pour les non-vaccinés. Afin d’optimiser les prélèvements de ces voyageurs, le ministre a « instruit les techniciens du Copil-coronavirus d’augmenter le nombre d’agents préleveurs et de rendre le circuit un peu plus fluide », rapporté un communiqué du ministère de la Santé.

Pour rappel, le gouvernement a fait passer de 2 à 5, le nombre de vols internationaux par compagnie aérienne par semaine. Gageons que ce réaménagement du dispositif de surveillance sanitaire à l’aéroport empêchera au pays de connaître une hausse des contaminations importées de covid-19, notamment par de potentiels nouveaux variants.