Gabon: le ministère du Commerce organise le panier de ménagère à petit prix

Ce samedi 18 décembre 2021, le ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises et de l’industrie a par le biais d’une publication sur sa page Facebook a annoncé un projet dédié aux populations. Ainsi, une foire aux petits prix sera ouverte en réponse à l’inflation dont font l’objet certains aliments essentiels du panier de la ménagère.

Dans le cadre de la poursuite des initiatives pour contrôler les prix, notamment des biens de première nécessité et protéger le pouvoir d’achat des compatriotes, le ministère en charge du commerce, Hugues Mbadinga Madiya, chef de ce département, va lancer la première édition de « Le panier de la ménagère à petits prix ». Une volonté pour les autorités gouvernementales de s’ériger en soutien à l’inflation de certains produits de première nécessité décrié depuis quelques semaines.

En effet, « Le lancement de cette foire à la veille des fêtes de fin d’année offre l’opportunité aux ménages les plus fragiles d’accéder aux produits de première nécessité à de faibles prix : riz, huile, sucre, lait, pâtes, conserves etc » comme l’a souligné le ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises et de l’industrie sur son post. Cette initiative devrait ainsi faciliter l’accès à certaines denrées alimentaires. Toute chose qui tombe à point en cette période de fin d’année.

Plateforme de dialogue permanent entre les commerçants et les populations, le ministère du Commerce y voit déjà un moyen de « contrôler les prix, notamment des biens de première nécessité et protéger le pouvoir d’achat des compatriotes ». Cette foire constitue par ailleurs, un point de départ à la mise en œuvre du dispositif d’harmonisation des prix sur l’ensemble du territoire national. Gageons que l’initiative soit pérennisée.