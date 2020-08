Gabon: le ministère des mines réceptionne 200 000 masques de la compagnie chinoise CICMHZ

Présent dans les locaux du ministère du Pétrole, du Gaz et des Mines ce mercredi 26 août 2020, aux côtés notamment du secrétaire général Nestor Andome Ayi, le Directeur général adjoint de la Compagnie industrielle et commerciale des Mines de Huanzhou (CICMHZ) Cheng Yao, a procédé à la remise d’une importante dotation de masques chirurgicaux. Destinés aux personnels de cette administration, ces quelque 200 000 masques devraient renforcer le dispositif de lutte contre la Covid-19.

Filiale locale du groupe chinois Citic Dameng Mining Industries Ltd et spécialisée dans l’extraction de manganèse et la production de dérivés manganésifères, la Compagnie industrielle et commerciale des Mines de Huanzhou (CICMHZ) acteur majeur du secteur minier gabonais, n’en demeure pas moins une entreprise soucieuse de son engagement sociétal. Pour preuve, ce mercredi 26 août 2020, elle a procédé à une importante dotation en masques chirurgicaux au bénéfice des personnels du ministère des Mines.

En effet, au cours d’une cérémonie marquée par la présence du SG de ce ministère Nestor Andome Ayi, et surtout par un hommage à Olivier Youbounangoye SGA de ce département décédé il y a quelques jours, le Directeur général adjoint de la CICMHZ Cheng Yao a offert pas moins de 200 000 masques chirurgicaux aux personnels de ce ministère. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre de l’engagement sociétal de cette entreprise, qui entend « soutenir au maximum les autorités gabonaises dans la lutte contre la Covid-19 ».

Réceptionnée par Nestor Andome Ayi qui n’a pas manqué de « saluer avec bonheur un acte hautement symbolique qui est une réponse à l’appel à la solidarité nationale (…) et un signe de renforcement de coopération entre notre administration et l’administration chinoise », cette importante dotation devrait permettre d’atténuer un peu plus les risques liés à cette pandémie. A noter qu’une partie de ces 200 000 masques iront au Copil en vue de renforcer le dispositif sanitaire.