Gabon: le ministère des Eaux et Forêts lance la Zap de Kango

Le ministère des Eaux et forêts a officiellement lancé la zone agricole à forte productivité (Zap) dans la ville de Kango. Aménagé par les autorités publiques, cet espace est dédié au renouvellement de la production de plus de 50% des aliments consommés au Gabon à l’horizon 2025.

17 mois après les souscriptions ayant enregistré 600 parcelles attribuées à 5 localités du pays, la Zone agricole à forte productivité de Kango a officiellement été mise en gestation. Censée booster la production de 50% des aliments consommés au Gabon d’ici 2025.

Un agenda en droite ligne avec les objectifs du gouvernement en termes de réduction du taux d’importations des denrées alimentaires. D’ailleurs, les Zones agricoles à forte productivité du Gabon (Zap) sont en passe d’être toutes lancées dans les trois provinces initialement identifiées par les autorités afin d’accueillir le projet.

Notons que la Zap de Kango jouit d’une superficie brute de 23 000 hectares. Elle pourrait accueillir des plantations de bananes, les plantes à tubercules, les plantes maraîchères et fruitières et même le maïs, le soja, l’arachide, le concombre et autres produits agricoles en vue de réduire le taux d’importation des denrées alimentaires dont dépendent encore largement le pays.



En outre le gouvernement a assuré qu’une gestion parcimonieuse sera faite au sein desdits espaces.« Le ministère des Eaux et Forêts via son instrument technique, la direction générale de la Faune et des Aires protégées va procéder dans toutes les Zap à une pause de barrière électrique, pour protéger ces bassins agricoles des attaques des pachydermes » a-t-il conclu. Gageons que cette initiative ait l’effet escompté.

