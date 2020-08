Gabon: le ministère des Affaires sociales plaide pour un climat social apaisé au sein de la Cnamgs

La ministre des Affaires sociales et des Droits de la femme, Prisca Koho Nlend, consciente de l’importance et de l’impérieuse nécessité de garder des rapports saints et cordiaux entre différents acteurs du social au Gabon, a tenu une séance de travail ce mercredi 19 août 2020 au sein de son ministère en compagnie des dirigeants de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS). L’objet, maintenir le dialogue social permanent et constructif cher à la ministre de tutelle.

Prisca Koho Nlend, ministre des Affaires sociales et des Droits de la femme avait fait du « dialogue social permanent et constructif » avec les acteurs majeurs du social au Gabon, un des pans de son management pour cadrer avec la volonté du Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba qui a mis le social au centre de ses priorités.

C’est dans cette optique qu’elle a réuni mercredi dernier, les responsables de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) parmi lesquels le Président du conseil d’administration Charles Imunga Orezans ainsi que le Directeur général Séverin Anguillet aux fins d’évoquer ensemble les contours du dialogue social permanent et constructif prôné par Prisca Koho Nlend.

Une rencontre qui intervient alors que les partenaires sociaux dénoncent un climat particulièrement délétère et nocif au sein de la caisse d’assurance. Climat « préjudiciable à la cohésion sociale et à la stabilité de notre administration gage d’une qualité de service au profit de nos assurés » comme l’avait affirmé le Syndicat national des agents de la Cnamgs (Syna-Cnamgs) dans un recours qu’il avait initié en contestation de la nomination du Directeur administratif et financier de cette caisse.

Dans sa volonté de trouver une solution rapide et efficiente, Prisca Koho Nlend a mis en place une commission tripartite avec la ferme intention de maintenir un climat social stable au sein de la CNAMGS. Ladite commission composée de la direction générale de la CNAMGS, des deux syndicats de la Caisse et de représentants et du cabinet de la ministre des Affaires sociales et des Droits de la femme se chargera d’examiner les revendications des partenaires sociaux.