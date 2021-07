Gabon: le ministère des Affaires sociales déploie une mission sur le site de la décharge de Mindoubé

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministre des Affaires sociales, Prisca Koho Nlend a annoncé ce mercredi 7 juillet 2021, sur Twitter, la tenue d’une mission d’enquête préliminaire sur le travail des enfants à la décharge de Mindoubé. Une initiative, selon le ministre qui devrait permettre au gouvernement de circonscrire les problématiques relatives à la présence « croissante » d’enfants sur le site.

La lutte contre le travail des enfants constitue une priorité des pouvoirs publics et une préoccupation majeure de la société civile et des organismes internationnaux. Au Gabon, un reportage de l’Agence française de développement (AFD) sur le travail des enfants à la décharge de Mindoubé et relayé par de nombreux médias nationaux et internationaux a fait réagir les autorités.

En effet, sur Twitter, le ministre des Affaires sociales Prisca Koho Nlend a dit avoir déployé « une importante mission d’enquête préliminaire sur le site de la décharge ». Sur le terrain, les habitants de cette partie de Mindoubé ont pu constater la présence des agents du ministère des Affaires sociales. Une initiative, selon le membre du gouvernement, visant à « circonscrire les problématiques relatives à la présence croissante d’enfants sur le site ».

Des problématiques, rappelons-le, qui ne sont pas totalement méconnues des populations et des pouvoirs publics. On parle notamment de la pauvreté dont le taux est désormais estimé à plus de 32% selon le dernier rapport de l’ONU Gabon.