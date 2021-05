Gabon: le ministère des Affaires sociales annonce l’appel à proposition au dispositif AFAWA

C’est via un communiqué parvenu à Gabon Media Time que le ministère des Affaires sociales et des Droits de la femme a tenu à informer les organes, groupements associatifs et les entreprises dirigées par les femmes de l’opportunité de souscrire à l’inititive AFAWA. Un dispositif de financement multiforme pour les initiatives de femmes entrepreneures mis en place par la Banque africaine de développement (BAD).

Le ministère des Affaires sociales et des Droits de la femme annonce une nouvelle opportunité de financement par l’intertemédiaire de la Banque africaine de développement (BAD). Il s’agit du dispositif d’emprunt dénommé AFAWA (Affirmative Finance Action for Women in Africa), en d’autres termes il s’agit d’une action de financement positif pour les femmes en Afrique.

L’appel à proposition lancé par la BAD vise à favoriser l’autonomisation économique des femmes. Selon le ministère des Droits de la femme, le dispositif AFAWA permet en effet de réduire les risques pour les femmes entrepreneures et de renforcer leur capacité à accéder aux crédits avec des garanties requises moins importantes.

L’approche AFAWA prend en effet en compte l’accès au financement pour les entrepreneures ayant des projets viables et bancables; l’accès à la formation et au renforcement des capacités pour celles qui ne peuvent pas encore prétendre à un prêt, mais pourraient améliorer leurs compétences en matières de gestion financière, de tenue des comptes, de marketing et de tout autre domaine leur permettant d’améliorer leur bancabilité.



Le ministère encourage ainsi les femmes entrepreneures à se regrouper en associations, en coopératives, en incubateurs pour répondre à cet appel à proposition. Le dernier délai de soumission des propositions est fixé au dimanche 30 mai 2021, par courriel aux adresses suivantes: b.chitunga@afdb.org et m.dassanou@afdb.org .