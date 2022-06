Gabon: le ministère de l’Intérieur ouvre à la concurrence le secteur des jeux de hasard

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°0012/PR/2020 du 14 août 2020 portant Réglementation des jeux de divertissement, d’argent et de hasard en République Gabonaise, le ministère de l’Intérieur par l’entremise de la Commission supérieure des jeux de hasard a lancé récemment un appel à manifestation d’intérêt pour l’attribution des autorisations, licences et autres déclarations d’exploitation des établissement des jeux. Une opération qui acte l’ouverture à la concurrence dans ledit secteur.

En effet, le lancement de cet appel à manifestation d’intérêt s’inscrit dans le cadre de l’ouverture à la concurrence dans ledit secteur et l’instauration d’un numerus clausus pour l’implémentation des établissements de jeux sur le territoire national. Ainsi, l’offre s’adresse à trois types de catégories notamment les casinos, les loteries et l’exploitation des machines ou appareils à sous pour la première; les paris sur les courses de chevaux en salle, en hippodrome ou en kiosque pour la deuxième et enfin les entreprises de paris en ligne pour la troisième catégorie.

Il faut souligner que l’entrée en vigueur effective de cette ordonnance suggère un encadrement plus large des activités assimilées « en exigeant le respect de conditions administratives, techniques et financières » qui seront consignées dans un cahier de charges. Ainsi, la Commission invite les opérateurs intéressés par cette offre à manifester leur intérêt sur les secteurs choisis et pour les opérateurs déjà installés à prendre connaissance des nouvelles exigences requises pour leur régularisation éventuelle.



A cet effet, les entreprises intéressées peuvent obtenir des informations complémentaires et une copie des textes en vigueur auprès du Secrétariat Général du Ministère chargé de l’Intérieur ou en adressant une demande à l’adresse e-mail suivante: comsupjh@gouv.ga et doivent soumettre leurs dossiers de manifestation d’intérêt par courrier ou en main propre au plus tard le 14 juillet 2022 à 16 heures.

