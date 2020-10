Gabon: le ministère de l’Economie suspend l’application du taux de 15% dans l’imposition de l’IRPP

C’est par le biais d’un communiqué de presse parvenu à Gabon Media Time, que le ministère de l’Economie et de la Relance a annoncé la suspension, jusqu’à nouvel ordre, de l’application du taux de 15% dans le cadre des modalités d’imposition à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physique. Une décision qui fait suite aux difficultés rencontrées par de nombreux contribuables à appliquer ce changement dans leurs décisions de gestion. Ci-dessous l’intégralité dudit communiqué.

« COMMUNIQUE

La Loi de Finances rectificative (LFR) pour 2020 a fait passer le taux de détermination des avantages en nature de 6% à 15%. Il me revient des services de la Direction Générale des Impôts (DGI) que de nombreux contribuables rencontrent des difficultés à appliquer ce changement dans leurs décisions de gestion.

Au regard de ce qui précède, j’informe l’ensemble des contribuables que l’application du taux de 15% dans le cadre des modalités d’imposition à l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) est exceptionnellement et momentanément suspendue le temps pour la DGI de sensibiliser les contribuables et, éventuellement, de proposer des solutions plus en accord avec les capacités des contribuables dans le contexte économique actuel marqué par l’impact de la crise sanitaire de la covid-19.

Fait à Libreville, de 22 Octobre 2020.

Le Ministre de l’Economie et de la Relance

Jean Marie Ogandaga. »