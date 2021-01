Gabon: le ministère de la Santé se dote d’un nouvel outil pour améliorer la gestion RH

Dans le but de suivre, de gérer et de déployer les personnels de santé à travers ces différentes structures, le ministère éponyme vient d’acquérir la solution informatique iHRIS Manage comme annoncé ce mercredi 13 janvier par le chef de ce département. Offrant à la fois dynamisme et amélioration dans le processus de gestion des ressources humaines, ce logiciel acquis dans le cadre de la composante 2 du Projet d’appui au secteur santé (PASS II), devrait notamment permettre de rassembler, analyser et traiter les données de manière optimale.

A l’image de nombreux pays africains comme le Botswana, le Ghana, le Kenya, le Rwanda, ou encore l’Inde, le Gabon à travers son ministère de la santé, vient de se doter d’un outil de gestion de ressources humaines. Dénommé iHRIS Manage et édité par IntraHealth International, ce nouvel outil devrait notamment permettre une mise en place optimale de la stratégie globale en matière de RH.

En effet, présentée par un expert du groupe IntraHealth International en présence du ministre de la Santé Guy Patrick Obiang, cette solution informatique a été acquise dans le cadre de la composante 2 du Projet d’appui au secteur santé (PASS II). Elle devrait à terme, permettre « d’améliorer la gestion des RH, d’éditer les informations en temps réel, mais également de produire différents rapports (…) ».

Dans un secteur santé dont la gestion des personnels est loin d’être optimale, ce nouvel outil devrait résorber ce déficit. « Satisfait », Guy Patrick Obiang a d’ailleurs invité l’ensemble de ses collaborateurs à « s’approprier cet outil novateur dont l’utilisation se veut participative », avant d’inviter les responsables de son département à « accélérer le processus de mise en œuvre de cet outil ».