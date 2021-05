Gabon: le ministère de la Santé réceptionne un don de 2 millions de masques du Groupe Arise IIP

Le vendredi 21 mai dernier, le groupe Arise IIP a, au sein des locaux de l’Office Pharmaceutique National (OPN) fait un important don de 2 millions de masques chirurgicaux aux populations gabonaises par l’intermédiaire du ministère de la Santé. En ces temps de crise sanitaire et avec pour ambition de freiner la propagation du virus sur le territoire national, le groupe Arise a tenu à apporter sa modeste contribution à la lutte contre la pandémie de covid-19.

En effet, ce sont 2 millions de masques chirurgicaux non stérilisés d’une valeur de près de 250 000 000 FCFA qui ont été réceptionnés par les représentants du ministère de la Santé entre autres Jean Noel Biyigho Obame en sa qualité de directeur de Cabinet et Patrick Ontina secrétaire général. Des masques seront distribués aux personnes les plus nécessiteuses afin de se protéger efficacement contre le virus.

Pour l’entreprise ARISE Integrated Industrial Platforms (IIP) et toutes ses branches au Gabon, ce geste de solidarité part d’une intention de réitérer son soutien indéfectible à la communauté gabonaise. A travers ce don, elle vient donc renforcer les mesures d’aide du gouvernement pour lutter contre le Coronavirus.

Pour rappel, au début de la pandémie, le groupe Arise s’était fortement mobilisé afin de venir en aide à la population au travers d’importants dons de kits de produits alimentaires de première nécessité. Ce ne sont pas moins de 5 300 familles gabonaises résidant autour de leurs différents sites qui ont pu bénéficier de cette aide.