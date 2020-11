Gabon: le ministère de la Santé proroge de 2 semaines la campagne «Octobre rose»

C’est à l’occasion de sa visite effectuée le vendredi 30 Octobre 2020 au sein du Centre hospitalier universitaire de Libreville et à l’Institut de cancérologie que le Dr. Guy Patrick Obiang a voulu sensibiliser les personnels de santé sur la prise en charge des femmes détectées avec ces pathologies cancérigènes. Le ministre de la Santé en a profité pour annoncer le prolongement de deux semaines de la caravane de dépistage « Octobre Rose » sur instruction du Chef du gouvernement.

Au four et au moulin depuis sa prise de fonction, le ministre de la Santé a une nouvelle fois montré l’exemple en sillonné plusieurs structures hospitalières charnières dans le dépistage et prise en charge des cancers féminins. C’est notamment le cas hier matin au Centre hospitalier universitaire de Libreville et à l’Institut de cancérologie où le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a réitéré son ambition d’aller jusqu’au bout de la prise en charge des patientes atteintes de cancers.

Par ailleurs, le ministre de la Santé a annoncé le prolongement de la campagne Octobre Rose au Gabon censée prendre fin ce samedi 31 Octobre. « Sur instructions de madame le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Rose Christiane Ossouka Raponda. Et au regard du fort engouement qu’il y a sur cette 7e édition, nous allons prolonger de 2 semaines la caravane de dépistage » a déclaré le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong.

Une annonce qui devrait, somme toute, réjouir le coeur de la gente féminine qui offre dès lors à celles n’ayant pas pu être diagnostiquées de se rattraper. Pour information, au soir du vendredi 30 Octobre, la campagne « Octobre Rose » a permis de sensibiliser pas moins de 63 884 personnes pour 11.738 femmes dépistées pour les deux types de cancer. A cela s’ajoutent les 922 cas suspects dont 481 suspicions du cancer du col de l’utérus et 441 pour le sein. Autant dire que les efforts consentis par le ministère et la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) n’auront pas été en vain.