Gabon: le ministère de la Santé peaufine sa riposte contre la variole du singe

Du lundi 27 au jeudi 30 juin 2022, le ministère de la Santé et des Affaires sociales a organisé un atelier de préparation du plan de riposte contre l’épidémie de variole du singe au Gabon. Une rencontre organisée en collaboration avec les administrations publiques et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et qui avait pour objectif d’élaborer une stratégie pour être paré en cas de crise.

C’est dans l’optique de faire face à l’épidémie de la variole du singe qui sévit actuellement dans le monde que les autorités gabonaises ont tenu une séance de travail afin d’établir un document permettant de faire face à une éventuelle épidémie. Un plan qui tient compte entre autres de la coordination, de la surveillance épidémiologique, du laboratoire des recherches, de la prise en charge, de la communication sur les risques, mais également du plan de la vaccination et de la logistique.

En effet, parce que toute forme d’épidémie a également un impact sur l’environnement, cet atelier de préparation au plan de riposte contre cette maladie infectieuse causée par les orthopoxvirus a vu également la participation du ministère de l’Environnement représenté par un responsable de la direction générale de l’environnement et de la protection de la nature. « Nous avons des outils d’alerte qui peuvent nous permettre d’interagir avec le ministère de la Santé en phase pré, pendant et après l’épidémie. Nous œuvrons tous les jours sur le terrain, nous sommes au contact des riverains, des forêts, des animaux. Et donc, notre présence est assez utile à ce sujet » a déclaré Sanisse Mindoumbi de la direction générale de l’environnement et de la protection de la nature.



Pour rappel, la variole du singe est une maladie infectieuse émergente qui se transmet de l’animal à l’Homme, mais une transmission interhumaine est également possible. Au Gabon, la première apparition des cas humains de la variole du singe remonte aux années 1990. Le 24 mai 2022, l’Organisation mondiale de la santé a confirmé l’existence de 131 cas détectés en dehors du continent africain.

Geneviève Dewuno

