Gabon: le ministère de la Santé et l’Unicef main dans la main pour une meilleure couverture vaccinale

C’est à la faveur d’une séance de travail tenue ce mercredi 2 décembre 2020 entre le Ministre de la Santé et le représentant du Fonds des nations unies pour l’enfance (UNICEF). Le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et son hôte Noël Marie Zagré ont, ensemble, tablé sur l’amélioration de la couverture vaccinale au Gabon. Pour ce faire, une commission bipartite a été mise en place afin de faciliter la mise en œuvre de ce noble projet.

C’est en présence du Directeur du Programme élargi de vaccination (PEV) que s’est tenue la rencontre au sommet entre le ministre de la Santé et le représentant du Fonds des nations unies pour l’enfance (UNICEF). A cette occasion, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a sollicité l’appui technique de son hôte pour une couverture vaccinale plus efficace et moins procédurale.

Ainsi, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong et Noël Marie Zagré, ont au nom des entités qu’ils dirigent convenu de la mise en place d’une commission bipartite. Cette dernière a pour mission de proposer une stratégie plus rationnelle et flexible et ce, dans les meilleurs délais. Le membre du gouvernement n’a pas manqué d’inciter l’Unicef à soutenir davantage les efforts consentis par le gouvernement gabonais dans le domaine.

Il s’agit entre autres de renforcer de manière qualitative les capacités des ressources humaines et des équipements biomédicaux nécessaires pour atteindre l’objectif qu’ils se sont assigné. En réaction, le représentant résident de l’Unicef a exhorté le directeur du Programme élargi de vaccination et ses équipes à « intensifier les actions de mobilisation sociale et de communication », a indiqué Noël Marie Zagré.