Gabon: le ministère de la Santé dément l’augmentation du prix des tests PCR

Depuis quelques jours, une information aux allégations fallacieuses d’une nouvelle tarification des tests PCR circule à travers les réseaux sociaux. A cet effet, le Ministère de la Santé dément formellement cette information qui lui est attribuée par des personnes mal intentionnées.

Pour cela, le Ministère tient à préciser que dans le cadre de la prise en charge et de la recherche des cas contacts, le test PCR est gratuit sur toute l’étendue du territoire national. Le Paiement à 20.000 FCFA du test PCR ne concerne que les voyageurs internationaux et le service à la carte du Laboratoire Pr. Gahouma.

Enfin, face à la recrudescence des fake news et autres infodemies dont l’objectif est de tromper l’opinion et semer la confusion au sein de la population, le Ministère de la Santé invite la population à faire preuve de vigilance et de prudence en ne s’en tenant qu’à l’information officielle.