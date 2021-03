Gabon: le meurtrier de l’élève du LPIG interpellé par la PJ

La famille et les proches de David Warren Mouloungui, élève en classe de terminale au lycée Paul Indjendjet-Gondjout (LPIG) peuvent enfin souffler. Et pour cause, le présumé meurtrier de leur fils a été épinglé par les agents de police judiciaire dans la nuit du 16 mars 2021, rapporte le quotidien L’Union.

Les éléments de la Police judiciaire (PJ) viennent de démontrer que la justice n’est pas toujours lente. En effet, si dans plusieurs dossiers, on reproche aux agents des forces de l’ordre leur manque de diligence, cette fois ils n’ont ménagé aucun effort pour mettre hors d’état de nuire ce jeune adolescent qui a choisi le crime comme mode de survie.

Lors de son interrogatoire dans les locaux de la Police, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Et ce, sans esquisser une once de remords. « Au lycée d’Etat où je suis allé avec mes amis, nous avons croisé le chemin de deux élèves à qui nous avons exigé de nous remettre leurs téléphones portables. Ils ont résisté. Alors j’ai pris le couteau et je l’ai enfoncé à l’un d’entre eux au dos » a-t-il avoué.

L’enquête ouverte in extenso a aussi permis l’interpellation d’un de ses présumés complices. Rappelons à toutes fins utiles que le jeune élève en classe de terminale au lycée Paul Indjendjet-Gondjout (LPIG) avait trouvé la mort le mardi 16 mars 2021 dernier à la suite de cette agression à l’arme blanche. Cette énième disparition tragique a causé l’ire des uns et l’indignation des autres quant à la porosité des barrières au sein des établissements scolaires mêlée à la hausse de violences.