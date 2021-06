Gabon: le meurtrier de l’écogarde est un «braconnier» selon Lee White

Dans un communiqué de presse rendu public le dimanche 30 mai 2021, le Ministère des Eaux et Forêts a tenu à faire la lumière sur les incidents malheureux qui ont éclaté à Mekambo faisant une perte en vie humaine. En effet, le Pr. Lee White a révélé que le regretté Jean François Ndong Aubame a été abattu par un conseiller pédagogique « connu des services pour son implication dans le braconnage et le trafic d’ivoire ». Lequel serait encore en fuite.

48 heures après les affrontements entre civils et forces de l’ordre au quartier dit La Corniche dans la commune de Mekambo,chef-lieu du département de la Zadié, le ministre en charge des Forêts a exprimé sa consternation suite à cette triste nouvelle. Occasion pour le membre du gouvernement de rappeler les circonstances ayant conduit à ce drame.

Selon le ministre de tutelle, tout serait parti d’un signalement donné à propos d’une détention de pointes d’ivoire et des armes par un habitant de Mékambo. Dans le cadre de leur mission régalienne, « une équipe mixte composée de quatre (4) écogardes et de trois (3) agents de la gendarmerie nationale, s’est rendue du côté du quartier Corniche (Mékambo) au domicile de ce dernier », est-il indiqué dans le communiqué de presse parvenu à la rédaction de Gabon Media Time (GMT).

Une fois sur place, les agents vont se heurter au refus d’obtempérer du mis en cause qui ne va pas hésiter à ouvrir le feu dans leur direction. Sur ces entrefaites, Jean François Ndong Aubame sera touché et rendra l’âme sur le champ. D’après le Pr. Lee White, le tireur est un enseignant de carrière passé au grade de conseiller pédagogique « connu des services pour son implication dans le braconnage et le trafic d’ivoire ». À l’heure où nous couchons ces lignes, le mis en cause court toujours. Une enquête a été ouverte pour démêler l’écheveau dans cette affaire.