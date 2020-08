Gabon: le métro Port-Gentil-Libreville, encore un jet de poudre de perlimpinpin

Alors que les populations fondaient un brin d’espoir sur la concrétisation de ce projet de métro qui devait rallier Libreville et Port-Gentil, l’Exécutif aura une fois de plus manqué à ses engagements. Si l’entreprise Upper Two s’était déjà positionnée pour la réalisation de ce projet pharaonique, il semble désormais avoir rangé dans les tiroires poussiéreux du gouvernement avec plusieurs autres projets annoncés très souvent à coup de renfort médiatique.

Reçu en audience le 14 décembre 2017 par l’ancien Premier ministre, Emmanuel Issoze Ngondet aujourd’hui décédé, les responsables de Upper Two avaient manifesté leur intérêt dans le secteur des transports gabonais. Il faut souligner que l’entreprise avait pour ambition de finaliser l’aéroport de Libreville, à Andem sur la Nationale 1 mais surtout de créer une ligne de métro pouvant relier par la mer les villes de Libreville et Port-Gentil.

Pour la réalisation du premier projet le gouvernement gabonais avait adopté le 21 février trois projets portant déclaration d’utilité publique trois terrains à Ayeme Maritime, Nkoltang et Plaine Ayeme, situés dans le département du Komo-Mondah dans la province de l’Estuaire. Sauf que 4 ans après ledit projet semble avoir été jeté aux oubliettes.

Une situation pour le moins curieux alors que le représentant de Upper Two, partenaire de Bati.Com Gabon, avait clairement marqué leur ambition de créer également une compagnie aérienne mais aussi de permettre « le désengorgement de la ville de Libreville, à travers la mise en circulation d’un métro de mer pouvant rallier également Port-Gentil ».

Des projets pharaoniques qui devaient s’ils avaient été exécutés faciliter le quotidien des populations gabonaises. Mais ces derniers ont comme d’habitude vu leur espoir être douchés par le gouvernement qui s’illustre depuis des décennies par des effets d’annonces.