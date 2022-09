Gabon: le mémorandum pour l’amélioration du système électoral entre les mains de Matha

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 06 septembre 2022 une délégation des partis de l’opposition composée des présidents de l’Union nationale Paulette Missambo, du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) Alexandre Barro Chambrier et du Président du Rassemblement pour le Gabon (RPG) Laurent Angué Mezui s’est entretenue avec le ministre de l’Intérieur Lambert Noël Matha. Il était question pour ses acteurs politiques de procéder à la remise du mémorandum pour la transparence électorale et la vérité des urnes au Gabon.

Après la présidente de la Cour constitutionnelle Marie Madeleine Mborantsuo le 23 juin 2022, les partis d’opposition ont tenu à présenter au membre du gouvernement le fruit de leur réflexion sur l’amélioration du système électoral. Une rencontre qui s’inscrit dans la droite ligne des démarches entreprises par les partis d’opposition pour favoriser des élections libres, transparentes et sans contestation.

S’exprimant au terme de cette rencontre, la présidente de l’Union nationale a rappelé l’importance que revêt cette démarche auprès des autorités parties prenantes dans l’organisation des élections. « Nous pensons que prévenir les violences postélectorales c’est mieux que d’attendre de les subir, et la revisitation du processus électoral devrait permettre de les éviter parce que à travers ce mémorandum pour la transparence électorale et la vérité des urnes nous avons fait des propositions concrètes », a relevé Paulette Missambo.

A noter qu’au nombre des propositions contenues dans ledit mémorandum, on peut citer entre autres le transfert de toutes les compétences en matière électorale au CGE, l’implication de tous les partis à toutes les phases du processus, l’adoption du bulletin de vote unique au format A3, la transmission de la liste électorale à tous les partis politiques et sa publication sur le site web du CGE, la révision de la loi sur les réunions publiques ou encore l’élaboration d’un processus clair de confrontation des procès verbaux.