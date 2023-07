Gabon : le média en ligne La Plume suspendu un mois par la HAC

Ecouter cet article Ecouter cet article

La Haute autorité de la communication (HAC) a prononcé, le mercredi 12 juillet 2023, la suspension de La plume pour une durée d’un mois. Une décision consécutive au refus du média en ligne de déférer à la convocation suite à une plainte pour atteinte à la notoriété et à la réputation des dirigeants de l’Union nationale.

Réunie en séance plénière ordinaire , le mercredi 12 juillet dernier, la HAC a passé au crible le rapport d’audition de la Commission ad hoc. Mise en place pour statuer sur la plainte introduite par Jean Gaspard Ntoutoume Ayi contre 4 médias en ligne pour « atteinte à la notoriété et à la réputation des dirigeants de l’Union nationale ».

La Plume suspendue pour la HAC !

C’est la décision rendue au terme de la session présidée par Germain Ngoyo Moussavou. En effet, les parties ont tour à tour été entendues sur les parutions du 21 au 22 mai dernier en lien avec le supposé déplacement de Paulette Missambo à Medouneu. Selon ces 4 médias en ligne, la candidate à l’élection présidentielle aurait été rabrouée au moment de s’incliner sur la tombe de feu André Mba Obame.

Face au régulateur du secteur, 3 des 4 mis en cause ont rebroussé chemin. Pour Médiaposte, Médias 241 et La Libreville, « l’information diffusée était fausse ». Tout en précisant que leurs sources, non révélées, les auraient induits en erreur. Pour ce qui est de La Plume, elle aurait brillé par son absence. Résultat, la HAC a prononcé une suspension d’une durée de 1 mois.

Des mises en demeure et une suspension aux allures d’avertissement

Alors que le pays s’apprête à connaître ses toutes premières joutes électorales générales, la HAC s’attèle à rappeler aux médias le sens de la responsabilité vis-à-vis des contenus créés et diffusés. Ainsi, en guise d’admonestation, le gendarme des médias a simplement prononcé une mise en demeure à l’encontre des 3 médias ayant reconnu leur faute.

Une amende honorable dont n’aurait pas fait montre La Plume qui, conformément à l’article 44 de de la loi 019/2016 du 9 août 2016 portant Code de la communication en République gabonaise, s’est vu infliger une suspension. La Haute autorité de la communication espère que ces mesures dissuaderont les acteurs du secteur à verser dans l’opportunisme journalistique et la diffamation.