Gabon: le mariage coutumier enfin légalisé

C’est au cours d’une plénière tenue ce lundi 21 décembre 2020, que les députés de l’Assemblée nationale ont adopté la proposition de loi portant reconnaissance légale et fixant le régime juridique du mariage coutumier en République gabonaise.

La proposition de loi portée par le vénérable sénateur Ernest Ndassiguikoula vient d’être officiellement adoptée par le Parlement gabonais. Une adoption qui de facto fait entrer le mariage coutumier d’ordinaire non réglementé dans le corpus juridique gabonais ce qui fait de ce mariage, une union qui produit désormais des effets juridiques.

Cette adoption devrait être sans aucun doute un pas de géant et une avancée significative pour la société gabonaise qu’elle donne au mariage coutumier qui représente le sens même de notre culture et de notre civilisation, une importance au yeux de la loi, en lui conférant les mêmes effets que le mariage civile reconnu comme le mariage de référence et donc maladroitement considéré avant le mariage coutumier.

A noter que cette adoption de la loi portant reconnaissance légale et fixant le régime juridique du mariage coutumier en République gabonaise vient combler un vide juridique latent et dans notre société car selon la loi 20/63 du 31 mai 1963, demeurait effective. Mettant ainsi certains de nos compatriotes en porte-à-faux avec la loi.