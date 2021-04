Gabon: le marché de l’eau minérale en pleine croissance

Face à la faiblesse du réseau d’adduction et surtout la mauvaise qualité d’eau potable, les populations gabonaises se tournent de plus en plus vers l’eau minérale. Ainsi, comme on peut le souligner dans la dernière note de conjoncture sectorielle, cette branche d’activité est en plein essor, avec une production et chiffre d’affaires en hausse respective de 2,3% et 1,1%.

Le contexte sanitaire lié à la Covid-19 n’aura pas réussi à entamer la bonne tenue de la branche de production d’eau minérale. Bien au contraire, il lui a été bénéfique si l’on se fie notamment aux données fournies par les services de la Dgepf à travers la note de conjoncture. En effet, déjà en verve en 2019, ce secteur a connu une croissance de sa production de plus de 2%.

Établie à 1 082 926 d’hectolitres en 2019, cette production affiche donc en 2020, 1 108 100 hectolitres. Une performance réalisée principalement lors du premier semestre, puisqu’au terme des six premiers mois de l’exercice écoulée se sont près de 640 000 hectolitres qui ont été produits par les différents opérateurs de ce segment de marché dominé par la société des brasseries du Gabon (Sobraga) et ses marques Andza et Akewa.

Entraînant une hausse de 1,1% à 21,3 milliards de FCFA du chiffre d’affaires, cette augmentation de la production, même si elle n’a pas été en mesure de soutenir les emplois qui ont chuté de 12,4% passant de 89 à 78 personnes, souligne néanmoins la bonne tenue de ce secteur. Un secteur qui, au gré d’investissements conséquents, pourrait aisément se tourner vers la sous-région.