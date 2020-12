Gabon: le Lycée Paul Indjendjet Gondjout à l’honneur lors de la 6ème édition du BGFI Day

C’est dans le cadre de la célébration de la 6ème édition du BGFI Day 2020 qui s’est déroulée le samedi 12 décembre dernier, que le Lycée Paul Indjendjet Gondjout a été mis à l’honneur. En effet, placée sous le thème « se réinventer pour continuer à assumer notre responsabilité », cette journée empreinte de solidarité aura permis aux employés du groupe bancaire d’échanger avec les élèves et le corps professoral de cet établissement d’enseignement secondaire.

Pour la 6ème année consécutive, l’entreprise citoyenne BGFIBank Gabon a témoigné son engagement envers la communauté d’accueil. Pour cette édition, le thème choisi a été « se réinventer pour continuer à assumer notre responsabilité ». A cette occasion, les collaborateurs volontaires de la banque sont allés à la rencontre des élèves et du corps professoral du Lycée Paul Indjendjet Gondjout.

Contexte sanitaire oblige, un accent particulier a été mis sur la vulgarisation des gestes barrières, à ce jour, seul gage de protection contre le Coronavirus. Ainsi donc, plusieurs lots constitués de masques chirurgicaux, de gels hydroalcooliques et de thermoflash, ont été mis à la disposition des élèves du Lycée Paul Indjendjet Gondjout. La remise solennelle a eu lieu en présence des responsables du ministère de l’Enseignement supérieur, du Directeur Adjoint d’Académie Provinciale de l’Estuaire et du proviseur dudit lycée.

Occasion pour le Directeur Adjoint d’Académie Provinciale de l’Estuaire de saluer l’action solidaire de BGFI Bank à l’endroit de la jeunesse gabonaise. « C’est une preuve palpable de l’intérêt que la banque citoyenne accorde à la jeunesse gabonaise. Nous exhortons tous les acteurs qui interviendront dans la chaine de distribution du présent matériel à ne ménager aucune peine aux fins d’une meilleure utilisation de celui-ci », a indiqué Vincent Edzodzomo Ekong.



Pour information, BGFIDay est un concept innovant initié en 2015 qui célèbre au mois de décembre, la solidarité du Groupe BGFIBank pour les causes d’intérêt général. Il s’agit entre autres « d’agir pour le bien-être de la société et des communautés fragilisées, et de faire vivre l’une de nos valeurs fondamentales : l’ Esprit d’Equipe », précise le communiqué parvenu à la rédaction de Gabon Media Time.

Il convient de préciser que cette journée dite du « bonheur » est simultanément honorée au Gabon, au Bénin, au Cameroun, au Congo RDC, au Congo Brazzaville, en Côte d’ivoire, en Guinée Equatoriale, à Madagascar, à Sao Tomé et principe, en France et au Sénégal.