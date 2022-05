Gabon: le Lycée Djoue Dabany vainqueur de la 3eme édition des Olympiades de sciences

Ecouter cet article Ecouter cet article

Organisées par l’association Top sciences dans le but de promouvoir les savoirs des élites de demain, les olympiades de sciences ont connu leur épilogue le samedi 21 mai dernier. Au terme d’une compétition didactique âprement discutée, c’est le lycée Djoué Dabany qui a décroché la première place.

Après deux premières éditions couronnées de succès, la 3ème édition des Olympiades des sciences conjointement organisée cette année par l’association Top sciences et le ministère de l’Education nationale a, à son tour, permis de détecter les nouveaux champions du domaine. En effet, cette compétition mettant aux prises des élèves de différents établissements a revêtu un double enjeu.

Tout d’abord créer l’émulation parmi les élèves mais également mettre en avant le savoir-faire de ces élites de demain. D’ailleurs, les 14 établissements qui ont répondu à l’appel du donner et du recevoir ont sélectionné la crème de la crème. Preuve de l’importance de cette compétition durant laquelle les candidats ont été réunis par groupes de 6 à raison de deux élèves par niveau à partir de la seconde Scientifique.

Respectant la parité genre, les équipes ont été composées d’un garçon et d’une fille. Véritable marathon qui n’aura pris qu’une journée, la compétition s’est achevée au coucher du soleil avec la délibération publique devant Jury. Plus performante, l’équipe du Lycée Djoué Dabany s’est adjugé la 3ème édition des Olympiades de sciences. Les lauréats ont reçu, des mains des organisateurs, d’importants lots d’ordinateurs et le prix spécial Olympiades pour leur établissement.