Gabon: le Lions-Club ambitionne créer un nouveau district

C’est au cours d’une conférence de presse qu’il a animée ce mardi 09 février dans le cadre de sa visite au Gabon, que le gouverneur du district 403 B1 du Lions club, Serge Constant Ebene a dressé un bilan du fonctionnement de la plus importante organisation de clubs philanthropiques du monde. S’il a dressé le bilan à mi-parcours de son mandat, ce dernier a également annoncé une campagne massive de recrutement en vue de la création d’un nouveau district.

Contexte Covid-19 oblige, cette rencontre avec la presse nationale qui s’est déroulée en virtuel, en présence toutefois de plusieurs responsables de club, était l’occasion pour Serge Constant Ebene de faire un bilan au sein du district 403 B1. A cet effet, il a axé son intervention sur trois axes notamment l’information, le recrutement et le service. Une rencontre amorcée dans le cadre d’une forte action de communication visant surtout à faire connaître les valeurs du Lions-Club et ses activités.

Avec 249 membres et 14 clubs répartis entre Libreville et Port-Gentil, cette organisation œuvre depuis plusieurs décennies, à « aider les populations à mieux vivre ». « Nous pouvons être fiers de nos actions au Gabon. Depuis le début de mon mandat, nous avons organisé à peu près une centaine d’activités », a relevé Serge Constant Ebene.

Le gouverneur du district 403 B1 a par la suite décliné les ambitions. Une ambition qui passe entre autres par la création d’un nouveau district. Une action qui s’inscrit dans la volonté de se rapprocher des populations pour être plus efficace. L’autre ambition est d’aligner le Lions Club du district 403 B1 au Lions Club international “dans la pratique, dans les règles, dans les perspectives mais aussi réaliser plus d’activités de service.

Répondant aux rumeurs sur le caractère sectaire de l’organisation, Serge Constant Ebene a balayé d’un revers de la main ces assertions. « il n’y a pas de rite initiatique dans notre association, d’ailleurs il est formellement interdit de parler de religion. Nous faisons dans l’humanitaire et nous avons un siège aux Nations-Unies », a-t-il martelé, profitant de la même occasion pour expliquer les principales missions qui sont la lutte contre la cécité, la lutte contre le diabète, la protection de l’environnement etc.

Enfin, Serge Constant Ebene envisage de fédérer plus de 1200 membres durant son mandat, afin de créer un second district. Un projet qui passe nécessairement par la campagne d’information et de recrutement.