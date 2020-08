Gabon: le Lieutenant-colonel Félicien Mouketou, prend ses fonctions de commandant de la Légion Départementale Est de la Gendarmerie

Il incarne l’un des visages de la nouvelle génération des officiers supérieurs hauts gradés de la Gendarmerie nationale. Lui, c’est le Lieutenant-Colonel Felicien Mouketou qui vient d’hériter de la deuxième plus grande Légion départementale de ce corps de défense d’élite. Celui qui aura désormais sous son commandement les provinces du Haut-Ogooué et de l’Ogooué Lolo a été installé ce vendredi 7 août à Mvengue (Franceville). Il remplace à ce poste, le Lieutenant-Colonel Jean Baptiste Maviri.

La cérémonie consacrant cet évènement s’est tenue à Mvengue dans le strict respect des mesures barrières en présence de quelques invités et rehaussée en outre par la présence du Gouverneur de la province du Haut-Ogooué Jacques Denis Tsanga. Le Chef d’État major de la gendarmerie départementale, le Colonel Métro Nzengue a, quant à lui, eu l’insigne honneur d’officialiser dans ses fonctions, le nouveau commandant de la Légion départementale Est, le Lieutenant-Colonel Félicien Mouketou.

Ladite cérémonie s’est caractérisée d’une part, par la remise du drapeau effectuée par le Colonel Nzengue Métro, Chef d’Etat major de la gendarmerie départementale au Lieutenant-Colonel Félicien Mouketou, nouveau commandant de la Légion Départementale, et par la passation entre le commandant de légion sortant, le Lieutenant-Colonel Jean Baptiste Maviri et l’entrant le Lieutenant-Colonel Félicien Mouketou d’autre part.

Passage de fanion, le nouveau responsable de la Légion Départementale Est a ensuite pris le commandement sous les yeux du Chef d’État major avant le défilé des troupes devant leur nouveau chef. « Vous reconnaitrez désormais pour chef le Lieutenant-Colonel Félicien Mouketou, ici présent et vous lui obéirez en tout ce qu’il vous commandera pour bien du service, l’exécution du règlement militaire, l’observation des lois et le succès des armes du Gabon » a prononcé Le Chef d’État major de la gendarmerie départementale.

L’occasion pour les convives de découvrir pendant cette cérémonie, le parcours de cet homme, du reste, plus jeune officier supérieur de l’histoire de la gendarmerie nationale à avoir occupé les fonctions de Commandant de Groupement à travers la lecture de sa biographie par le commandant Directeur des relations extérieures de la gendarmerie nationale.

Le Lieutenant-Colonel Félicien Mouketou, après avoir satisfait aux stages d’Agent de Police Judiciaire, d’officier de Police judiciaire et du cours officier de l’école des Officiers de Gendarmerie Nationale où il sera reçu parmi les majors, entame une brillante carrière au cours de laquelle il sera entre autres, Commandant de compagnie de Gamba, commandant de Groupement de l’Ogooué Maritime et d’août à Octobre 2009, Commandant de Légion Ouest, cumulativement avec ses fonctions de Commandant de Groupement lors de la crise post-électorale ayant secoué le Gabon en 2009.

Le Lieutenant-Colonel Félicien Mouketou est ensuite tour à tour Commandant de Groupement du Woleu-Ntem, Commandant de Groupement de la Ngounié et Directeur du Groupement d’Instruction de Gendarmerie à Owendo. Poste qu’il occupe jusqu’à la prise de ses nouvelles fonctions.

Décoré de la médaille de l’Ordre du Mérite Gabonais et de la Médaille d’Honneur de la Gendarmerie nationale, le Lieutenant-Colonel Félicien Mouketou est en sus diplômé de l’Ecole InterAfricaine des transmissions de Bouaké en Côte d’Ivoire et de l’Ecole des Officiers et Commissaire en charge de la Police Judiciaire de Cotonou au Bénin. Il est en outre, diplômé du Centre d’excellence pour la stabilité des unités de police (COSPU) en Italie, diplômé de l’Académie internationale de renforcement des capacités de Gaborone au Botswana. Et enfin, diplômé de l’Enseignement Militaire Supérieur du Premier Degré (EMSI) encore appelé Diplôme d’Etat Major de la gendarmerie nationale.

Le Lieutenant-Colonel Félicien Mouketou est né le 17 Septembre 1968 á Mbigou, dans la province de la Ngounié.