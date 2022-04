Gabon: le Libreville fitness tour de retour en juin prochain !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Deux ans après l’arrêt prompt des activités sportives, le « Libreville Fitness Tour » reprend son cours dès le 18 juin prochain. C’est la conclusion donnée par le ministre des Sports le jeudi 31 mars au terme d’un entretien avec Christian Boua et Jeanne Dannielle Rey Manganneau de l’association sportive Anafit _Da.

Rendez-vous culte pour les adeptes du domaine, le « Libreville Fitness Tour » sera organisé du 18 juin au 9 juillet 2022 pour le compte de sa 3ème édition. Placée sous le thème « sport, santé et bien-être », cet événement devrait réunir plusieurs milliers de femmes de toutes origines et des 9 provinces du Gabon.

Ces dernières venues en masse, seront sensibilisées sur la pratique du sport comme outil de lutte contre les maladies de la sédentarité. Il est judicieux de préciser que cet événement est une initiative de l’association sportive Anafit_Da. Pour acter son lancement, Christian Boua et Jeanne Dannielle Rey Manganneau ont été reçus, le jeudi 31 mars dernier par Franck Nguema, ministre des Sports.