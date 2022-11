Gabon: le leadership de Paulette Missambo en matière d’éducation célébré par le FAWE

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 21 novembre dernier les membres de l’Organisation non gouvernementale Forum des éducatrices africaines (FAWE) section Gabon ont tenu à honorer l’ancien ministre de l’Education nationale Paulette Missambo, récompensé en octobre dernier au Kenya pour son rôle majeur dans la promotion de l’éducation des filles ou encore la formation des femmes.

En effet, cette récompense octroyée par cette organisation non gouvernementale pan-Africaine et la Fondation Grâce Onyango vient couronner l’engagement de cette enseignant-chercheur dans la promotion de l’éducation des filles et des femmes en Afrique subsaharienne conformément au principe d’éducation pour tous. Lors de cette cérémonie qui visait à présenter cette distinction aux membres de la section Gabon du Forum des éducatrices africaines, ces dernières ont pu échanger sur le rôle de cette organisation.

Oeuvrant depuis plusieurs années dans la promotion de l’éducation des jeunes filles, Paulette Missambo s’est dit fière du combat mené ces dernières pour mettre ces questions au centre du débat. Il faut dire qu’en tant que ministre en charge de l’Education nationale, elle aura réussi à construire plusieurs salles de classe, autorise la contraception dans le pays mais aussi que les filles mères puissent bénéficier d’une allocation étude pour préserver leur scolarité.

« Je ressens de la fierté et le sentiment du devoir accompli parce que aujourd’hui les filles sont devenu ambitieuse, elle font des formations au leadership, elle aspire à entrée dans les instances de décision et donc c’est pour FAWE, ses fondatrices et les générations actuelles une grande fierté et une grande responsabilité », a indiqué l’ancien ministre de l’Education nationale. D’ailleurs cette distinction n’a pas manqué d’être saluée par l’actuelle présidente de FAWE Gabon Marie Constance Zeng Ebome.