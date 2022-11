Gabon: le lancement du Concours de l’arrondissement le plus propre toujours attendu

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le 12 septembre dernier, le premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda annonçait, sur instruction du Chef de l’Etat, le concours national de l’arrondissement le plus propre avec une prime de 500 millions FCFA pour le vainqueur. Seulement, plus de deux mois après, le processus semble s’être enrayé à telle enseigne que d’aucuns sont persuadés qu’il pourrait s’agir d’une énième poudre de perlimpinpin et un coup de com de la part des autorités gouvernementales.

Annoncé tambour battant il y a plus de deux mois mois par la cheffe du gouvernement, le concours national de l’arrondissement le plus propre semble relégué aux calendes grecques par la locataire de la Primature. Pour preuve, l’ensemble des mairies de Libreville mais également de l’hinterland demeurent toujours en attente du règlement devant permettre de définir les orientations ainsi que les modalités de ladite compétition.

L’actuel Premier ministre assurait que ledit concours devait permettre de redonner aux arrondissements leur beauté d’antan. Sauf qu’après sa phase d’annonce en grande pompe, force est de constater la non mise en place dudit projet pour lequel une enveloppe de Cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA, pour la gestion de la salubrité dans sa localité avait été promise. Deux mois plus tard, l’opération semble désormais au point mort, il serait dès lors judicieux que le Chef du gouvernement donne des éclaircissements dans un délai raisonnable.

Et ce, au risque de laisser germer le doute chez les populations déjà condamnées à subir l’ire des agents municipaux qui ont décidé de lever les boucliers contre leurs tutelles respectives. Si rien n’est fait, tout porterait donc à soutenir l’idée selon laquelle ce concours ne serait qu’un éléphant blanc. De quoi se questionner sur la stratégie du gouvernement dans la lutte contre l’insalubrité qui avilit davantage le paysage tant urbain que rural.