Gabon: le label Dynastie rejoint Universal Music Africa

Le label Dynastie, propriété de l’artiste Amenem rejoint la grande famille de Universal Music Africa. L’annonce officielle de cette collaboration extrêmement profitable à Dynastie a été faite ce vendredi 25 septembre 2020 en présence de nombreux acteurs du showbiz gabonais.

Fondé en 2016, le label Dynastie vient de faire un grand bond dans l’expansion de ses activités. Son directeur général Amenem, de son vrai nom Nguema Obame Christopher, ne lésine pas sur les idées pour faire imposer sa structure de musique et de production aux côtés des plus anciens et plus en vogue au Gabon.

En signant chez Universal Music Africa, via les services et le concours de Hope Music Publishing, une maison d’édition musicale camerounaise, Dynastie, label indépendant va bénéficier de son vaste réseau d’organisations, de son expérience dans la gestion et distribution de ses réalisations, d’une expérience marketing qui a longtemps fait ses preuves dans le domaine, entre autres.

Pour Amenem, c’est signature chez Universal Music Africa, succursale du géant américain Universal Music Group, marque un tournant important pour la culture gabonaise en général. « C’est un avancement non pas que pour Dynastie mais pour toute la culture gabonaise (…) On se penche vers le professionnalisme car c’est à ça qu’on aspire », a laissé entendre le patron de Dynastie. Lequel ambitionne de propulser ses fleurons, notamment Latchow, Nelyo, Mr Junior sur « les mêmes plateformes qu’une plénière d’artistes confirmés internationalement parlant à l’instar de Booba et Maitre Gim’s ».

Quant à Jean Raoul Anyia, directeur général de Hope Music Publishing, en collaboration avec Dynastie depuis 2018, il reste très enthousiaste pour la suite des événements. Selon lui, « lorsqu’on a un label et qu’on veut évoluer il faut se structurer ».