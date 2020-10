Gabon: la jeunesse ogivine au coeur d’une sortie de l’association Agir ensemble pour le Gabon

C’est le 19 septembre dernier que la coordination provinciale de l’Ogooué Ivindo de l’association « Agir ensemble pour le Gabon » a tenu son premier atelier politique dans la commune d’Akanda. Une rencontre axée autour de trois principaux thèmes à savoir comment comprendre la citoyenneté, l’apport de la jeunesse ogivine face aux enjeux politiques et enfin l’Impact et les perspectives dans L’Ogooué-Ivindo.

Les travaux et débats de cette première rencontre des membres et acteurs de l’association « Agir ensemble pour le Gabon » (A.E.G) section Ogooué-Ivindo ont été dirigés par Guy Nesti Ebobo coordinateur provincial (A.E.G) de ladite province. C’est autour du thème « Pour mieux Agir Ensemble » que cette association s’est donc entretenue dans le dessein de partager une vision et des valeurs communes axées autour l’impératif « de multiplier les efforts pour les populations nécessiteuses et de créer une unité dans une communauté tel que nous le commande notre loi fondamentale », a-t-on pu lire.

C’est donc autour de trois thèmes que les personnes présentes ont ainsi échangé sur « comment comprendre la citoyenneté, l’importance et l’apport de la jeunesse ogivine face aux enjeux politiques et enfin l’Impact et perspectives dans L’Ogooué-Ivindo ». Sur ce premier thème animé par le panéliste Arnaud Lilian Billié il était question d’édifier l’auditoir sur les visions de « dépolitiser les masses afin de mieux les repolitiser ; Rendre actif les citoyens inactifs, Renforcer l’engagement des citoyens actifs puis Construire une citoyenneté nouvelle autour d’une idéologie forte et progressiste » a-t-on pu lire.

Sur la question de la jeunesse ogivine face aux enjeux politiques la coordination de la province de l’Ogooué-Ivindo de l’association « Agir ensemble pour le Gabon » a mis l’accent sur « la définition de la jeunesse ogivine par rapport à nos us et coutumes et à ses besoins spécifiques » quand sur le thème impact et perspectives dans l’Ogooué-Ivindo, les panélistes Davy Ndong Nguema et Rita Milagolo se sont appesantis sur la nécessité de « Renforcer les capacités des élus locaux pour des meilleure résultats, Garantir un cadre intergénérationnel et de Construire une citoyenneté nouvelle autour d’une idéologie forte et progressiste » a-t-on pu lire.