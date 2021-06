Gabon: le jeune Yann Engonga évacué en Turquie ce 29 juin 2021

Yann Engonga, accidenté lors de l’explosion d’une grenade le 21 février 2021 dernier au sein de l’église Bethel à Port-gentil, dans la province de l’Ogooué-Maritime, s’est envolé ce mardi 29 juin 2021 pour la Turquie afin de bénéficier des soins de santé approfondis. Une évacuation sanitaire rendue possible par le gouvernement.

C’est la ministre des Affaires sociales, Prisca Koho Nlend, qui a tenu à faire partie des personnes accompagnant Yann Engonga à l’aéroport international Léon Mba de Libreville ce mardi, lors de son départ pour la Turquie. Une issue heureuse après l’appel à l’aide de ce jeune port-gentillais qui avait été victime d’une explosion à la grenade.

Après avoir perdu ses mains et son œil gauche et bénéficié des soins de santé à l’Hôpital d’instruction des armées Omar Bongo Ondimba (HIAOBO) à la suite de ce terrible accident, Yann Engonga peut compter sur l’aide apportée par le gouvernement pour bénéficier des soins intensifs en Turquie. Des soins qui devraient lui permettre d’obtenir des prothèses adaptées et de réparer sa vue.

« Le gouvernement a fait son devoir. Nous ne nous réjouissons pas du fait d’avoir accompagné Yann, mais nous nous réjouissons du fait qu’il va être pris en charge comme il se doit et qu’il puisse disposer des prothèses, et que ses yeux qui ont pris un coup puissent être remis en fonction », a déclaré Prisca Koho Nlend. Laquelle a dit avoir agi au nom du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba et de son épouse Sylvia Bongo Ondimba.