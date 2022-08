Gabon: le jeune humoriste Brejeand vainqueur du prix jeune talent du rire

Ecouter cet article Ecouter cet article

La première édition du prix jeunes talents du rire vient de connaître son épilogue ce dimanche 14 août 2022. Sur 18 candidats répartis en deux poules A et B c’est le jeune Brejeand de code A7 qui a su tirer son épingle du jeu avec son sketch sur « L’augmentation des prix » et a remporté la coquette somme de d’un million de FCFA.

C’est devant un public composé de passionnés de scène, d’humoristes professionnels, et d’un parterre de journalistes que s’est déroulée cette finale du prix jeunes talents du rire. Une compétition qui a vu la participation de 18 candidats tous sexes confondus qui ont compéti et jugé sur des critères particuliers en l’occurrence la posture, la présence scénique, la profondeur du sketch, le niveau d’élocution et le rapport au public.

En effet, lancée le samedi 11 juin 2022 par l’humoriste gabonais Omar Defunzu lors d’une conférence de presse, cette compétition avait pour objectif mettre en lumière de jeunes humoristes gabonais à travers des one man show mais aussi les accompagner et les former. Selon le promoteur, cette initiative vise à assurer la relève humoristique gabonaise.

A l’issue des présélections avec plus d’une centaine de postulants, 18 candidats et 4 finalistes c’est le jeune Brejeand de code A7 qui a su tirer son épingle du jeu avec son sketch sur « L’augmentation des prix » et remporte ainsi l’enveloppe de 1 million de FCFA. Il faut souligner que le lauréat pourra défendre les couleurs du pays sur la scène africaine et même internationale.

Au terme de la cérémonie, le promoteur du prix jeunes talents du rire Omar Defunzu n’a pas hésité à remercier les candidats qui ont fait preuve de bravoure tout au long de la compétition mais aussi les différentes personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement. Le rendez-vous a été pris pour la 2ème édition.