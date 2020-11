Gabon: le jeu vidéo Lbv Race2 présenté au ministère des PME et PMI

Développé par des jeunes Gabonais et mis à la disposition des friands et amateurs de jeux vidéos, LBV Race2, jeu de course automobile qui permet de sillonner les artères du Grand libreville, a été présenté cette semaine au ministère du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises et de l’Industrie. Une rencontre ayant conduit les différentes parties prenantes à réfléchir sur un modèle économique viable et susceptible de mieux encadrer ce type d’initiative.

LBV Race 2, fruit du génie créatif de Guy Ibwangue et Roy Comlan, jeunes Gabonais développeurs de la start-up Gabao Design, est un jeu qui a pour mission de présenter de manière ludique les grands axes et sites attractifs de la capitale gabonaise. Un jeu made in Gabon qui pourrait créer l’émulation et susciter l’intérêt de nombreux autres développeurs.

Face aux conseillers techniques, directeurs généraux de l’industrie et de la compétitivité ainsi que le directeur général de l’Office gabonais de la propriété industrielle, il était question lors de la présentation de ce jeu d’exposer les contours qui encadrent sa production.

Une « heureuse initiative », comme l’a dit le ministère des PME et PMI, qui d’ailleurs s’est penché sur la mise en place d’un modèle économique viable pour permettre de mieux encadrer ce secteur d’activité.