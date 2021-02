Gabon: le Japon offre une table de radiologie numérique à l’hôpital de Nkembo

Partenaire séculier du Gabon, le Japon vient une fois de plus d’apporter un soutien au système sanitaire gabonais. Un soutien matérialisé par la signature le vendredi 29 janvier 2021 d’un contrat de don d’une table de radiologie numérique avec l’hôpital spécialisé de Nkembo, sis au 2e arrondissement de Libreville.

C’est par l’entremise de son ambassadeur Noguchi Shuji que le pays du Soleil levant a tenu à apporter sa contribution à l’amélioration des prestations médicales au sein de cet établissement hospitalier. Ainsi, c’est une table de radiologie numérique d’une valeur de 52 millions de FCFA.

Une dotation que le secrétaire général du ministère de la Santé, Patrice Ontina, n’a pas manqué de saluer. Car, celle-ci va permettre de se passer des consommables et produits chimiques, d’obtenir une meilleure qualité d’images, notamment grâce au filtrage numérique, de donner accès à plus d’informations de par la meilleure résolution des contrastes, de stocker et d’envoyer des informations via le support nu mérique.

Lors de son intervention, le diplomate nippon n’a pas manqué de rappeler « la grande importance qu’accorde le Japon à la sécurité humaine, dont l’amélioration des prestations médicales ». De son côté, la directrice de l’hôpital de Nkembo, Yolaine Ntsame Nguema, a reconnu que plusieurs actions ont déjà été menées par l’ambassade du Japon. À savoir l’aménagement de deux bâtiments d’hospitalisation et la construction de toilettes modernes en 2013, ainsi que l’équipement d’une radiologie manuelle en 2015.