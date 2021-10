Gabon: le Japon en soutien pour la construction d’un centre préscolaire au CAPEDS

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministère des Affaires sociales et l’ambassade du Japon au Gabon ont procédé, ce mercredi 27 octobre 2021, à la signature d’un contrat de don pour le projet d’extension du centre d’accueil pour l’enfant en difficultés sociales d’Angondjé (CAPEDS). Un projet financé par le japon qui s’éleverait à plus de 50 millions et qui s’inscrit dans le cadre du programme de coopération bilatérale dénommé les « Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine ».

C’est la chargée d’Affaires de l’Ambassade du Japon au Gabon, Kiyohara Seiko et le directeur du Centre d’accueil pour enfants en difficultés sociales d’Angondjé, Effa Nto’O Brice, qui ont procédé, en présence du secrétaire général du ministère des Affaires sociales et des Droits de la femme, Roger Roger Mickala Manfoumbi, représentant la ministre empêchée, à la cérémonie de signature de ce contrat de don.

Ce projet d’extension du CAPEDS, en vue de l’amélioration des conditions de vie des enfants qui y sont pris en charge, rentre dans le cadre du programme de coopération bilatérale du Japon dénommé les « Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine ». Grâce au financement du Japon, ce projet vise à doter le centre d’un nouveau bâtiment scolaire de 3 salles de classe, de différents équipements tels que des tables-bancs et des chaises.

Alors que le CAPEDS ne compte actuellement que 80 enfants, le renforcement de sa capacité d’accueil pourrait par exemple permettre au centre de recevoir et d’héberger plus d’enfants en difficultés sociales. Selon l’ambassade du Japon, le projet devrait notamment permettre au centre d’offrir non seulement à ses enfants un meilleur cadre d’apprentissage et de vie, mais aussi « de les ouvrir à une vie sociale avec des enfants extérieures au centre ».